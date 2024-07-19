Медузу-гиганта с «золотой гривой» увидели в Приморье

«Цианеи обычно появляются в конце лета и осенью, когда они достигают больших размеров, держатся в поверхностных слоях воды, часто прибрежные волны подгоняют их к берегу. В норме не представляют опасности для человека, однако контакт с этой медузой опасен для людей с повышенной склонностью к аллергическим реакциям», — говорится в сообщении Национального центра морской биологии ДВО РАН.