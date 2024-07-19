Медузу-гиганта с «золотой гривой» увидели в Приморье

В Приморье обнаружили медузу-гиганта с «золотой гривой». Находку запечатлел на видео местный водолаз Сергей Труболыс на глубине в семь метров, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Национального центра морской биологии ДВО РАН.
На записи видно медузу, которая медленно перемещается в зеленоватой воде около дна. У нее почти прозрачный зонтик с небольшим затемнением в основной части. Вниз же отходит длинная «золотая грива», которая словно рассыпается при движении.
Это арктическая цианея волосатая, самая крупная в мире медуза. Она занимает первое место в категории «самых-самых» по абсолютной длине тела. Сергей Труболыс запечатлел ее в заливе Петра Великого. Известно, что цианея питается планктонными животными: личинками моллюсков, ветвистоусыми и веслоногими рачками и мальками рыб. Но также эти медузы могут поедать своих близких родственников — медуз аурелий.
«Цианеи обычно появляются в конце лета и осенью, когда они достигают больших размеров, держатся в поверхностных слоях воды, часто прибрежные волны подгоняют их к берегу. В норме не представляют опасности для человека, однако контакт с этой медузой опасен для людей с повышенной склонностью к аллергическим реакциям», — говорится в сообщении Национального центра морской биологии ДВО РАН.
Напомним, во Владивостоке уже зафиксированы первые обращения горожан после контактов с этими ядовитыми морскими жителями.