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Отдыхающие поймали акулу вблизи острова Аскольд в Приморье

Хищница была травмирована.

Источник: Ahmed/CC0

Отдыхающие решили выйти в море и устроить рыбалку недалеко от острова Аскольд в Приморье. Правда, улов был весьма необычный, на крючок поймалась акула, передает «Комосомльская правда — Владивосток».

Люди заметили, что у подводной хищницы поврежден плавник. Как она получила рану — загадка. Тем не менее, травма не остановила акулу: она показала свой характер и сорвалась с крючка. Правда, металл остался внутри тельца, когда морская обитательница оборвала леску.

К счастью, из людей никто не пострадал, а встреча оставила местным жителям только приятные эмоции и удивление. Комментаторы, правда, не оценили такого рандеву: они испугались, что акула могла напасть.

Кадры с места событий опубликованы в нашем Telegram.

Ранее «КП» писала о травмированном амурском тигре. Его доставили ветеринарам в МРОО Центр «Амурский тигр», где специалисты приняли решение сделать полосатому операцию. Он может есть самостоятельно, однако о позитивных прогнозах говорить пока рано.

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