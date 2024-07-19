Отдыхающие поймали акулу вблизи острова Аскольд в Приморье

Люди заметили, что у подводной хищницы поврежден плавник. Как она получила рану — загадка. Тем не менее, травма не остановила акулу: она показала свой характер и сорвалась с крючка. Правда, металл остался внутри тельца, когда морская обитательница оборвала леску.