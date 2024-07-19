Отдыхающие поймали акулу вблизи острова Аскольд в Приморье

Отдыхающие решили выйти в море и устроить рыбалку недалеко от острова Аскольд в Приморье. Правда, улов был весьма необычный, на крючок поймалась акула, передает «Комосомльская правда — Владивосток».
Люди заметили, что у подводной хищницы поврежден плавник. Как она получила рану — загадка. Тем не менее, травма не остановила акулу: она показала свой характер и сорвалась с крючка. Правда, металл остался внутри тельца, когда морская обитательница оборвала леску.
К счастью, из людей никто не пострадал, а встреча оставила местным жителям только приятные эмоции и удивление. Комментаторы, правда, не оценили такого рандеву: они испугались, что акула могла напасть.
Кадры с места событий опубликованы в нашем Telegram.
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