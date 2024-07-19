В Перми перекроют перекресток улиц Мира и Советской Армии

Перекрёсток улиц Мира и Советской Армии перекроют в Перми в 23:59 19 июля, сообщила мэрия города.
Причина — ремонт трамвайных путей.
«Ограничения продлятся до 5:00 22 июля. В связи с этим изменится движение автобусов № 3, 40 и 47», — рассказали в администрации Перми.
Автобусы № 3 и 40 в направлении шоссе Космонавтов после улицы Мира пойдут по улице Братьев Игнатовых (вместо улицы Советской Армии), в обратную сторону — без изменений.
Временно не будут обслуживать остановки «ДК имени Гагарина» и «9 Мая» на улице Мира, «Советской Армии» и «Баумана» на улице Советской Армии.
«Автобус № 47 будет ходить в объезд по улице Мира с посадкой пассажиров на всех установленных пунктах», — добавили в мэрии.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми на две недели продлят ограничение движения транспорта на участке улицы Формовщиков от улицы Карпинского до дома № 23. Причина — строительство сетей водоснабжения и канализации.