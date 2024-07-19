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Пассажирам севшего в Красноярске самолета Air India медпомощь не понадобилась

Источник: Российская газета

Медицинская помощь пассажирам принадлежащего компании Air India лайнера Boeing 777, экстренно приземлившегося днем 18 июля в аэропорту Красноярска, не понадобилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Всего на борту находились 252 человека.

Боинг направлялся из Нью-Дели в Сан-Франциско (США). Когда самолет находился в воздушном пространстве России, сработал датчик о пожаре в грузовом отсеке.

Экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту — рядом с Красноярском.

Лайнер благополучно приземлился. Технический персонал воздушной гавани не нашел признаков возгорания.

В пресс-службе аэропорта заявили, что Boeing 777 не сможет в ближайшее время вылететь в пункт назначения.

Перевозчик направил резервный борт, который должен прибыть 19 июля в 14 часов по местному времени.

Пассажиры находятся в здании аэропорта. Им предоставлены еда и напитки. «Службы аэропорта готовы оказать любое содействие в случае длительного пребывания пассажиров в стерильной зоне», — говорится в пресс-релизе.