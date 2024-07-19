Беременные и удаленщики. Юрист Кожемякина объяснила, кого сложнее всего уволить

Сейчас в сфере трудовых отношений в России более 20 льготных категорий работников. В их числе беременные женщины, матери-одиночки, многодетные родители. Гарантии им могут предоставлять и федеральные законы, и региональные власти. Среди основных льгот расширенный отпуск, сокращенное рабочее время, запреты и ограничения на увольнения. Соответственно, увольнять таких сотрудников намного сложнее, даже за проступки и неисполнение обязанностей. Управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина рассказала «Российской газете», кого и почему сложнее всего уволить.
Беременные женщины — самая защищенная категория работников в России. По сути, будущая мама может уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон, если договорится об этом с работодателем. Также, согласно ст. 261 ТК РФ, расторгнуть договор придется, если компания ликвидируется.
Ни по каким другим основаниям работодатель по своей инициативе не может применять увольнение к беременной женщине, в т.ч. за действия, связанные с проступками или неисполнением обязанностей. Максимум, можно объявлять дисциплинарные взыскания — замечание или выговор. Более того, даже подписав соглашение сторон, женщина может отозвать свое решение. Как и юристы, мы советуем принять этот отзыв, отказаться от соглашения и продолжить трудовые отношения с ней. И такие гарантии мы считаем правильными и необходимыми, это одна из основ социальной политики государства. Пусть женщина уверенно работает, а потом ждет малыша. И совсем необязательно, что после ее возвращения на работу вновь встанет вопрос о ее эффективности. По нашему опыту, в абсолютном большинстве случаев молодая мама начинает вновь эффективно работать.
Чуть меньше гарантий у сотрудников в отпуске по уходу за ребенком (до 3 лет). При этом декретный отпуск по закону может оформить не только мать ребенка, но и отец, близкий родственник или опекун, который ухаживает за ребенком. Льгота будет распространяться на этого человека.
Работодатель не может сократить такого работника, уволить из-за смены собственника или непрохождения аттестации (несоответствие должности из-за недостаточной квалификации). В то же время закон дает ряд других вариантов расторгнуть договор. Во-первых, компания вправе изменить условия трудового договора, а затем расторгнуть его, если работник не согласится трудиться в новых условиях. Во-вторых, сотрудника можно наказывать, в т.ч. увольнять за виновные действия: грубый проступок (например, прогул, появление в состоянии опьянения), неоднократное неисполнение обязанностей, предоставление подложных документов при трудоустройстве и ряд других. Но, как правило, затем работники идут в суд, который всегда берет во внимание их статус. Очень частая позиция суда в трудовом споре: увольнение — слишком суровое наказание. Поэтому работодателю здесь надо опираться на документальный фонд. По нашему опыту, если с документами все в порядке и есть доказательства вины — у работодателя есть перспективы в суде.
Следующая особая категория — родители с тремя и более детьми. Ст. 261 ТК РФ напоминает, что льготы предоставляются матери или единственному кормильцу в семье с тремя детьми до 14 лет, пока младшему не исполнилось три года. По закону такого сотрудника тоже нельзя сокращать, увольнять за непрохождение аттестации. При этом компания вправе изменить условия трудового договора и расторгнуть его, если работник не согласится, или уволить за виновные действия.
Но на стороне сотрудника выступает судебная практика. Закон запрещает наказывать единственных кормильцев, а суды видят «многодетный» статус и встают на сторону сотрудника, даже когда работа есть у обоих родителей. Аргумент таков: проступок работника не привел к серьезным последствиям для компании, а вот увольнение приведет семью и детей к финансовым проблемам. В пользу сотрудников и еще один аргумент: хотя суды повсеместно требуют оценить последствия проступка, но лишь немногие компании готовы это сделать, т.к. в документальном фонде нет четких выводов. Часто в практике мы видим лишь формальные формулировки и общие фразы, которые не дают сильную позицию в суде. Поэтому для работодателя важно не только проверить документы (трудовой договор, соглашение, должностную инструкцию и др), но и их содержание, а также оценивать действия сотрудника и последствия для бизнеса из-за его проступка. В суде это очень важно.
Закон разрешает расторгать трудовые договоры с такими сотрудниками по всем основаниям — сокращение, отказ от работы в новых условиях, однократный грубый проступок или неоднократное невыполнение обязанностей и др. Но часто работодателям сложно уволить сотрудника по другой причине. Закон дает им ряд дополнительных льгот и гарантий. Например, режим рабочего дня и другие параметры должны быть описаны в индивидуальной программе реабилитации (ИПР), инвалиды 1 и 2 группы должны работать не более 35 часов в неделю, у них не менее 30 дней оплачиваемого отпуска в год и еще они могут взять за год до 60 дней отдыха за свой счет. Кроме того, сотрудников нельзя привлекать к ночной работе, работе в праздники и сверхурочному труду, если они не согласны или это им запрещает ИПР.
Для этой категории работодателю особенно важно проверить все необходимые документы, чтобы обеспечить все законные льготы и гарантии. Особенно важно — изучить ИПР и отразить его условия в документах для конкретного сотрудника. Да, работник не обязан предоставлять План реабилитации, но мы всегда рекомендуем клиентам запрашивать его. Это нужно обеим сторонам трудовых отношений, чтобы защита была и у сотрудника, и у компании.
Обозначим еще одну категорию работников — дистанционные сотрудники. У них нет льгот по сравнению с остальными сотрудниками и расторгнуть трудовой договор с ними можно по любому основанию, которое есть в ТК РФ, в т.ч. за виновные действия. Но проблема увольнения не законодательная, а управленческая.
Чтобы работодателю уволить сотрудника, необходимы точки контроля за работой сотрудника, указанные в документах. Мы обычно их называем «флажки». График работы, способы общения, сроки и порядок отправки отчетов, способы ознакомления с документами и др. — все эти «флажки» необходимо указывать в отдельном документе — Порядке взаимодействия с удаленным работником. Только тогда у работодателя будут инструменты контроля и можно законно наказывать сотрудника за проступки, не опасаясь судебного спора. Но по нашей практике, такой Порядок есть лишь у немногих компаний. Более того, далеко не все подписали с сотрудниками и необходимы документы, когда переводили их на удаленку из-за пандемии. В итоге, сейчас на могут вернуть их в офис и даже привлечь к дисциплинарной ответственности за нарушения.
Так или иначе, и работнику, и работодателю необходимы правильные документы. Они — основа трудовых отношений. Когда документы четко описывают любую ситуацию в компании, учитывают бизнес-процессы, тогда они обеспечат баланс интересов между работником и работодателем.. Работник будет обеспечен всеми гарантиями, но и работодатель сможет защитить свои интересы, в т.ч. в суде, если сотрудник перестает работать и быть эффективным.