Беременные и удаленщики. Юрист Кожемякина объяснила, кого сложнее всего уволить

Но на стороне сотрудника выступает судебная практика. Закон запрещает наказывать единственных кормильцев, а суды видят «многодетный» статус и встают на сторону сотрудника, даже когда работа есть у обоих родителей. Аргумент таков: проступок работника не привел к серьезным последствиям для компании, а вот увольнение приведет семью и детей к финансовым проблемам. В пользу сотрудников и еще один аргумент: хотя суды повсеместно требуют оценить последствия проступка, но лишь немногие компании готовы это сделать, т.к. в документальном фонде нет четких выводов. Часто в практике мы видим лишь формальные формулировки и общие фразы, которые не дают сильную позицию в суде. Поэтому для работодателя важно не только проверить документы (трудовой договор, соглашение, должностную инструкцию и др), но и их содержание, а также оценивать действия сотрудника и последствия для бизнеса из-за его проступка. В суде это очень важно.