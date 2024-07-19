Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 19 июля 2024 года

Жаркие дни в Приангарье продолжаются. Погода в Иркутске 19 июля обещает, что днем воздух прогреется до +30. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, в городе будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков.
Что касается области в целом, то в некоторых районах температура может подняться до +31, а вот при облачной погоде лишь до +24. Местами могут пройти кратковременные дожди и грозы.
Ветер в Иркутской области обещает не превышать 5−10м/с, но если начнется гроза, то могут быть порывы до 14 м/с.
Вот, что обещает погода в Иркутске 19 июля 2024 и регионе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что фестиваль «Счастье чистой воды» пройдет в августе в Иркутске.