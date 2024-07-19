Зеленский заявил, что обещанные Западом F-16 еще не прибыли на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что обещанные Западом американские истребители F-16 до сих пор не прибыли в страну. Об этом заявил он в интервью британской корпорации BBC.
Напомним, ранее сразу несколько стран пообещали передать свои F-16 уже летом. И речь шла о целой эскадрильи.
«Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели», — сказал Зеленский.
По его словам, самолеты необходимы для борьбы с господством России в воздухе. Надо «разблокировать небо», подчеркнул глава киевского режима.
Он также заявил, что сотрудничество с Дональдом Трампом в случае его избрания на пост президента США будет «тяжелой работой, но мы трудолюбивые» (цитата по ТАСС).
Передать Украине почти 60 истребителей F-16 обещали Дания, Нидерланды и Норвегия.
Ранее военные эксперты назвали сразу несколько причин, повлиявших на поставки техники ВСУ. Сложности возникли уже на этапе подготовки украинских летчиков, которые плохо владеют английским языком и с трудом понимают иностранных инструкторов. А еще не хватает аэродромов и взлетно-посадочных полос.
Проблемы являются настолько серьезными, что они вызвали сомнения относительно целесообразности отправки истребителей. Сейчас стороны конфликта больше полагаются на дешевые беспилотники, подчеркнули эксперты.
А американский журналист Харрисон Касс прямо сказал, что в конфликте с Россией «F-16 останется на скамейке запасных».
«С учетом господства ВКС РФ в воздухе эффективность этих истребителей заметно снижается. А у летчиков ВСУ шансы выжить крайне малы», — отметил обозреватель. И добавил: «Самолет слишком заметен».