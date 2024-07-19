Земским докторам в Хабаровском крае позволят менять сёла для работы

Правительство России расширило меры поддержки медицинских работников в сельской местности. Так смягчаются условия получения компенсаций в рамках действующих программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Теперь в течение действия договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты врачи могут один раз сменить место работы — перейти в другое сельское учреждение здравоохранения внутри региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Помимо сельского поселения можно выбрать и один из малых городов. В Хабаровском крае это Амурск, Советская Гавань, Бикин, Вяземский и Николаевск-на-Амуре.
Также по инициативе президента России Владимира Путина вдвое увеличен размер выплаты для участников этих программ в новых регионах: для врачей — до 2 млн рублей, для фельдшеров, акушерок и медсестер — до 1 млн рублей.
— Рассчитываем, что эти решения будут таким хорошим стимулом для наших медиков, чтобы оставаться в небольших населенных пунктах, а также для выпускников медицинских колледжей и вузов, чтобы вернуться домой и работать там, оказывать квалифицированную помощь, консультации местным жителям. Конечно, это крайне важно. Не у всех из них в силу разных причин есть возможность ездить лечиться даже в районное медучреждение, — подчеркнул Михаил Мишустин. На реализацию обновленной программы предусмотрено более 1 млрд рублей, из которых более 350 млн — на текущий год.