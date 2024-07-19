Земским докторам в Хабаровском крае позволят менять сёла для работы

— Рассчитываем, что эти решения будут таким хорошим стимулом для наших медиков, чтобы оставаться в небольших населенных пунктах, а также для выпускников медицинских колледжей и вузов, чтобы вернуться домой и работать там, оказывать квалифицированную помощь, консультации местным жителям. Конечно, это крайне важно. Не у всех из них в силу разных причин есть возможность ездить лечиться даже в районное медучреждение, — подчеркнул Михаил Мишустин. На реализацию обновленной программы предусмотрено более 1 млрд рублей, из которых более 350 млн — на текущий год.