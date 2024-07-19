Капремонт пройдет в 34 учреждениях СПО Иркутской области в 2024

За 2024 год в Иркутской области планируют отремонтировать 34 организации СПО. На модернизацию образовательных организаций направят более 400 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
— В рамках одобренного проекта концепции развития СПО мы продолжим на системной основе улучшать условия обучения и проживания наших студентов. Востребованность СПО в регионе высока и среди студентов, и среди работодателей, — отметила замминистра образования региона Елена Апанович.
Также в планах за текущий год обновить общежития учреждений образования. Всего ремонты организация СПО проведут в 14 районах Приангарья.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что министра образования Иркутской области проверил подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году в Тайшетском районе.