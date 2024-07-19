Новая туристическая улица появится в Ташкенте

По данным Telegram-канала «Новости Узбекистана», новая туристическая ул. Садык Азимова будет работать в режиме 24/7. По задумке городских властей, она должна стать круглосуточным развлекательным центром для жителей и гостей столицы.
Данный туристический участок особенно надеется привлечь иностранных туристов.
Известно, что когда туристы пробуют национальную кухню, они не только открывают новые вкусы, но и погружаются в обычаи разных народов. Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете блюда мировой кухни.