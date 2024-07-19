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Новая туристическая улица появится в Ташкенте

В столице Узбекистана участок Ц-1 тоже станет туристической улицей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Telegram/Новости Узбекистана

По данным Telegram-канала «Новости Узбекистана», новая туристическая ул. Садык Азимова будет работать в режиме 24/7. По задумке городских властей, она должна стать круглосуточным развлекательным центром для жителей и гостей столицы.

Данный туристический участок особенно надеется привлечь иностранных туристов.

Известно, что когда туристы пробуют национальную кухню, они не только открывают новые вкусы, но и погружаются в обычаи разных народов. Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете блюда мировой кухни.

туризм и отдых