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Шесть людей заболели энцефалитом: около 7 тысяч человек покусали клещи

В Приморье 6663 человека пожаловались на укусы клещей, 6 заразились энцефалитом.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, к 18 июля 2024 года уже 6663 человек пожаловались на укусы клещей по всему региону. Из них на экспресс-диагностику сдали 4750 вредителей, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Специалисты отметили, что в 12 насекомых обнаружили энцефалит, в 1075 — баррелии, в 58 — эрлихии, в 61-анаплазмы и в 937 — экетии.

Всего за лето зафиксировано шесть случаев заболевания энцефалитом, 35 — клещевым риккетсиозом. Напомним, что обезопасить себя можно несколькими способами: носит закрытую одежду, прикрывать голову и прятать волосы, использоваться специальные средства от клещей, распылять их на одежду, а также стараться не ходить в места, где могут распространяться клещи.

Насекомые не могут подняться на высокие поверхности, поэтому обычно прячутся в траве, кустах и других объектах не выше 1,5 метра.

Ранее «КП» писала, что за 5 июля на клещей пожаловались шесть тысяч человек.

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