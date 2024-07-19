Шесть людей заболели энцефалитом: около 7 тысяч человек покусали клещи

Всего за лето зафиксировано шесть случаев заболевания энцефалитом, 35 — клещевым риккетсиозом. Напомним, что обезопасить себя можно несколькими способами: носит закрытую одежду, прикрывать голову и прятать волосы, использоваться специальные средства от клещей, распылять их на одежду, а также стараться не ходить в места, где могут распространяться клещи.