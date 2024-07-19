Шесть людей заболели энцефалитом: около 7 тысяч человек покусали клещи

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, к 18 июля 2024 года уже 6663 человек пожаловались на укусы клещей по всему региону. Из них на экспресс-диагностику сдали 4750 вредителей, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Специалисты отметили, что в 12 насекомых обнаружили энцефалит, в 1075 — баррелии, в 58 — эрлихии, в 61-анаплазмы и в 937 — экетии.
Всего за лето зафиксировано шесть случаев заболевания энцефалитом, 35 — клещевым риккетсиозом. Напомним, что обезопасить себя можно несколькими способами: носит закрытую одежду, прикрывать голову и прятать волосы, использоваться специальные средства от клещей, распылять их на одежду, а также стараться не ходить в места, где могут распространяться клещи.
Насекомые не могут подняться на высокие поверхности, поэтому обычно прячутся в траве, кустах и других объектах не выше 1,5 метра.
Ранее «КП» писала, что за 5 июля на клещей пожаловались шесть тысяч человек.