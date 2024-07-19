В центре Хабаровска на выходных перекроют ещё одну улицу

Около дома № 20 по ул. Ким Ю Чена необходимо заменить часть магистрального трубопровода. Начать работы намечено на 18:00 в воскресенье, 21 июля. Завершить их планируется до 28 июля. Но, если позволит погода, сроки эти могут быть сокращены. Горячая вода в ближайшие кварталы будет подаваться по резервной схеме.