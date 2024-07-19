В центре Хабаровска на выходных перекроют ещё одну улицу

Хабаровские тепловые сети предупредили автолюбителей об очередных изменениях в схеме проезда в центре города. В ближайшее воскресенье, 21 июля, запланировано начать работы на участке тепломагистрали под проезжей частью улицы Ким Ю Чена на пересечении с Гайдара. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы ДГК.
Около дома № 20 по ул. Ким Ю Чена необходимо заменить часть магистрального трубопровода. Начать работы намечено на 18:00 в воскресенье, 21 июля. Завершить их планируется до 28 июля. Но, если позволит погода, сроки эти могут быть сокращены. Горячая вода в ближайшие кварталы будет подаваться по резервной схеме.
На время ремонта будет перекрыто движение автомобилей по ул. Ким Ю Чена на небольшом участке. Объезд будет осуществляться по ул. Гайдара либо через Амурский бульвар, либо через ул. К. Маркса.
Также в ДГК уточнили, что запланированное на субботу, 20 июля, перекрытие из-за ремонта тепломагистрали улицы Гамарника перенесено на понедельник, 22 июля.
Напомним, в Хабаровске из-за работ на теплосетях с 1 июля текущего года было полностью перекрыто движение транспорта в районе перекрёстка улиц Ленина и Калинина. Завершить ремонт первоначально собирались за 45 дней, однако мэр столицы региона Сергей Кравчук пообещал ускорить процесс и снять все ограничения для горожан до 5 августа.