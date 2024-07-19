Дожди ожидаются в пятницу в большинстве регионов Казахстана

«В Атырауской, на западе, севере, юге Западно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Павлодарской областей, на востоке области Абай, на западе области Ұлытау сохранится высокая пожарная опасность. В Мангыстауской, на юго-востоке, северо-западе, севере Атырауской, на юге Костанайской, на севере, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.