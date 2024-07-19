Дожди ожидаются в пятницу в большинстве регионов Казахстана

«Малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на севере, востоке, в центре, горных, предгорных районах юга и юго-востока ожидаются сильные дожди. На севере, юго-западе и в центре РК ночью и утром — туман», — говорится в сообщении.
Днем в Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.
«В Атырауской, на западе, севере, юге Западно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Павлодарской областей, на востоке области Абай, на западе области Ұлытау сохранится высокая пожарная опасность. В Мангыстауской, на юго-востоке, северо-западе, севере Атырауской, на юге Костанайской, на севере, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный ночью 2−7, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15, днем +22+24.
В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3−8, при грозе порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20, днем +29+31.
В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20, днем +33+35.
В Акмолинской области на севере и востоке дождь. Днем +21+26, ночью +12+17.
В Алматинской области на севере и юге в горах гроза. Днем +28+33, ночью +17+22.
В области Жетысу днем на севере, востоке и в центре дождь. Днем +28+33, ночью +16+21.
В Туркестанской области в горах дождь. Днем +32+37, ночью +18+23.
В Западно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и в центре дождь. Днем +30+35, ночью +15+20.
В Атырауской области днем на востоке небольшой дождь. Днем +33+38, ночью +19+24.
В Мангистауской области без осадков. Днем +33+38, ночью +21+26.
В Актюбинской области ночью на севере, днем на востоке и юге дождь. Днем +21+26, ночью +15+20.
В Костанайской области ночью на западе, днем на всей территории дождь. Днем +21+26, ночью +13+18.
В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге, днем на всей территории дождь. Днем +20+25, ночью +13+18.
В Павлодарской области на западе, севере и востоке гроза. Днем +24+29, ночью +15+20.
В Карагандинской области на севере, востоке и юге дождь. Днем +22+27, ночью +13+18.
В области Улытау ночью на востоке, днем на севере, востоке и в центре дождь. Днем +24+29, ночью +14+19.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге, днем на всей территории ожидается дождь. Днем +25+30, ночью +14+19.
В области Абай ночью на востоке, юге и в центре, днем на всей территории ожидается дождь. Днем +25+30, ночью +14+19.
В Кызылординской области днем на севере и востоке небольшой дождь. Днем +30+35, ночью +18+23.
В Жамбылской области на севере и юге в горах ожидается гроза. Днем +28+33, ночью +18+23.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозами дождей будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.