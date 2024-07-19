Пассажир пытался тайно вывезти из Иркутска в Монголию более миллиона рублей

Служебная собака по кличке Маня помогла таможенникам пресечь вывоз из страны крупной суммы денег без необходимой декларации. Мужчина собирался вылететь из Иркутска в Улан-Батор с пачкой пятитысячных купюр на сумму 1,4 миллиона рублей.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Сибирского таможенного управления, мужчина не озаботился заранее о правилах провоза наличности и не оформил пассажирскую декларацию на наличные деньги. Интересно, что при иных обстоятельствах пачку могли и не заметить — 1,4 миллиона рубле, как оказалось, весят всего около 300 граммов.
В отношении пассажира, не озаботившегося оформлением декларации, завели административное дело. Деньги, которые он пытался вывезти из страны, изъяли. Напомним, без декларирования можно вывозить только менее 10 тысяч долларов США в эквиваленте. С учётом нынешнего курса, это 884 тысячи рублей.