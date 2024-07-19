Пассажир пытался тайно вывезти из Иркутска в Монголию более миллиона рублей

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Сибирского таможенного управления, мужчина не озаботился заранее о правилах провоза наличности и не оформил пассажирскую декларацию на наличные деньги. Интересно, что при иных обстоятельствах пачку могли и не заметить — 1,4 миллиона рубле, как оказалось, весят всего около 300 граммов.