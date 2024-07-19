Роскачество выявило плесень в детских подгузниках

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Роскачество обнаружило в детских подгузниках некоторых марок дрожжи, плесень и проблемы с pH, при этом содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца не превышает допустимых значений, рассказали РИА Новости в организации.
Так, была исследована 21 торговая марка подгузников-трусиков больших размеров (для детей весом до 20 килограмм): Mepsi, Вella baby happy, Pipitto, Senso, YokoSun, «Солнце и Луна», Fisher-Price, «Каспер», Predo Baby, Lovular, Elibell, «Красная цена», Moony, Huggies, Watashi, Merries, Pampers, «Самокат», Baby Go, Joonies.
«В подгузниках одной торговой марки (из 21) — Joonies — выявлены дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы… Они могли быть занесены на различных этапах производства, при упаковке и хранении. Во время использования, в тепле и влаге, их количество может увеличиваться и провоцировать местное воспаление, а также раздражение… Есть и массовое нарушение, выявленное в подгузниках, — pH. При испытании измеряется разница между рН дистиллированной воды и рН водной вытяжки. С этим показателем есть проблемы у 19 торговых марок», — подчеркнули в Роскачестве.
Эксперты также оценивали, насколько хорошо подгузники впитывают влагу — время впитывания и обратная сорбация. По ГОСТ подгузник должен впитать 80 сантиметров кубических влаги менее чем за 3 секунды. Исследование показало, что все более чем уложились в этот показатель. Самое долгое впитывание составляет 1,1 секунды, самое быстрое — 0,18 секунды.
Кроме того, анализ показал, что большинство исследованных подгузников не вызывают аллергии и раздражений кожи или слизистых оболочек малыша. В подгузниках марки «Самокат» содержание в водной вытяжке из подгузника органических веществ, которые возможно окислить, достаточно высокое.
«Все подгузники не токсичны, в них нет вредных веществ, содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца не превышает допустимых значений», — добавляется в сообщении. В целом продукция марки Mepsi соответствовала не только обязательным требованиям, но и опережающему стандарту Роскачества. Тем самым, эта продукция может претендовать на присвоение российского «Знака качества».
В свою очередь производители марок Senso, Elibell и Joonies сообщили, что проводят корректирующие мероприятия. А управление Роспотребнадзора по Приморскому краю заявило, что в адрес компании «Евразия» (импортёр подгузников Joonies) направлена информация об обязанности разработки программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и её согласования с органом государственного контроля в соответствии с его компетенцией.