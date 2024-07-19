Роскачество выявило плесень в детских подгузниках

«В подгузниках одной торговой марки (из 21) — Joonies — выявлены дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы… Они могли быть занесены на различных этапах производства, при упаковке и хранении. Во время использования, в тепле и влаге, их количество может увеличиваться и провоцировать местное воспаление, а также раздражение… Есть и массовое нарушение, выявленное в подгузниках, — pH. При испытании измеряется разница между рН дистиллированной воды и рН водной вытяжки. С этим показателем есть проблемы у 19 торговых марок», — подчеркнули в Роскачестве.