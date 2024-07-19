Экстренно севший в Красноярске самолет Air India не скоро вылетит в США

Это второй случай за чуть более чем год, когда самолет Air India по этому маршруту был вынужден сделать не запланированную посадку в России. 6 июня 2023 года самолет Boeing 777−200 LR, так же следовавший из Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного из двигателей. После 39 часов ожидания в Магадане, 220 пассажиров на борту продолжили путь на резервном самолете Air India.