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В Хабаровском крае на БАМе расширили подход к новому тоннелю до двух путей

В Хабаровском крае на Байкало-Амурской магистрали состоялось значимое событие: западный подход к новому Кузнецовскому тоннелю стал двухпутным, о чём сообщает Телеграмм-канал ДВЖД.

Источник: Мэрия Хабаровска

Инфраструктурные работы проводились на участке Оунэ — Высокогорная. Это решение позволит повысить эксплуатационную эффективность и увеличить пропуск поездов через тоннель.

В процессе строительных работ:

уложили 5 км нового пути,

установили 6 стрелочных переводов,

построили 2 моста,

переработали более 67 тыс. кубометров грунта.

Строительство велось среди живописных отрогов хребта Сихотэ-Алинь, где многочисленные притоки реки Верхняя Удоми делают свои изгибы. Чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск паводковых вод, под железнодорожным полотном проложили 4 водопропускные трубы.

На участке, проходящем через горный массив, работают старый (длиной 413 м) и новый (длиной 3890 м) Кузнецовские тоннели, возведённые в 1945 и 2012 годах соответственно.

В рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона, для увеличения провозной способности, запланировано строительство второго Кузнецовского тоннеля к 2032 году.

строительство