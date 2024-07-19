В Хабаровском крае на БАМе расширили подход к новому тоннелю до двух путей

Инфраструктурные работы проводились на участке Оунэ — Высокогорная. Это решение позволит повысить эксплуатационную эффективность и увеличить пропуск поездов через тоннель.
В процессе строительных работ:
уложили 5 км нового пути,
установили 6 стрелочных переводов,
построили 2 моста,
переработали более 67 тыс. кубометров грунта.
Строительство велось среди живописных отрогов хребта Сихотэ-Алинь, где многочисленные притоки реки Верхняя Удоми делают свои изгибы. Чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск паводковых вод, под железнодорожным полотном проложили 4 водопропускные трубы.
На участке, проходящем через горный массив, работают старый (длиной 413 м) и новый (длиной 3890 м) Кузнецовские тоннели, возведённые в 1945 и 2012 годах соответственно.
В рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона, для увеличения провозной способности, запланировано строительство второго Кузнецовского тоннеля к 2032 году.