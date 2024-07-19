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Непостоянство продолжается: синоптики озвучили прогноз на выходные в Приморье

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 83% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: PrimaMedia.ru

В выходные дни погодные условия будут неустойчивыми. По данным «Примгидромета», над Приморьем один за другим будут смещаться атмосферные фронты, сообщает ИА PrimaMedia.

В крае местами ожидаются небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах возможны ливни с грозами. В ночные и утренние часы местами образуются туманы. Минимальная температура +16…+22 °C, максимальная +25…+34 °C.

Во Владивостоке в субботу, 20 июля, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром будет туман, не исключена морось. Температурный фон останется практически без изменений, минимальная и максимальная температуры останутся в тех же пределах.

В воскресенье ночью и в первой половине дня снова будет туман, возможен небольшой дождь. Во второй половине дня туман отступит, а в облаках появятся разрывы, Температура днем немного повысится относительно субботней.

Напомним, сегодня днем, 19 июля, в крае местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Во Владивостоке температура воздуха ночью +19…+21°C, днём +24…+26°С.