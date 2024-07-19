В Челябинской области температура поднимется до +29 градусов

В Челябинской области на выходные прогнозируют жару и грозы. Днем 19 июля температура еще составит +20, +25. Но уже в субботу 20 июля столбики термометров полнимся до отметок в +23, +28 градусов.
В воскресенье на большей части региона температура вновь немного снизится. Специалисты прогнозируют от +19 до +24. Одновременно в южных районах Челябинской области зной усилится до +29.
И в дневное, и в ночное время до конца недели возможны небольшие дожди и грозы. В грозу ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду.