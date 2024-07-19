Может передвигаться по трассе Р-255 «Сибирь». Полицейские продолжают поиски 16-летнего подростка из Иркутска

С 8 июля полицейские разыскивают 16-летнего юношу из Иркутска. Вот уже 10 дней о местонахождении парня ничего неизвестно.
— Удалось установить, что последний раз его видели в микрорайоне Юбилейный неделей ранее, — поделились в ГУ МВД Иркутской области.
Оперативники отмечают, что по имеющейся информации, молодой человек может передвигаться по автодороге Р-255 «Сибирь». Ранее также сообщалось, что парень может быть дезориентирован в пространстве.
— На вид пропавшему 16−18 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы черные, — уточнили в ГУ МВД Иркутской области.
Куда конкретно направляется юноша неизвестно. Полицейские просят всех жителей Иркутской области, которые обладают информацией о местонахождении парня сообщить по контактным номерам телефонов.