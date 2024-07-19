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Сухая погода придет на смену дождям в Омской области в пятницу

Воздух в регионе прогреется до +26 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня на смену дождям в Омском придет умеренно теплая и сухая погода. Дожди сохранятся лишь местами. О том, какая будет погода в Омске 19 июля 2024, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Днем термометр покажет от +21 до +26 градусов. Местами по области пройдет кратковременный дождь, в северных районах — ливни. Возможна гроза. Сам Омск дожди обойдут стороной. Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. В отдельных районах синоптики прогнозируют порывы до 15−18 метров в секунду.

На выходных погода в Омске и области существенно не изменится. Воздух в дневные часы прогреется до +26 градусов, местами кратковременные дожди.