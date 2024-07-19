На выходных в Свердловской области ожидаются грозы, ливни и похолодание

В пятницу на Урале сохраняется вероятность гроз и ливней — по области в среднем выпадет до 3−8 мм осадков, их количество распределится неравномерно. Днем установится температура +22°..+27°. В субботу через область будет проходить холодный фронт, предваряющий распространение воздуха с Ямала, снова ожидаются грозы. При этом умеренное тепло сохранится в южных районах, там будут кратковременные дожди.