На выходных в Свердловской области ожидаются грозы, ливни и похолодание

В пятницу на Урале сохраняется вероятность гроз и ливней — по области в среднем выпадет до 3−8 мм осадков, их количество распределится неравномерно. Днем установится температура +22°..+27°. В субботу через область будет проходить холодный фронт, предваряющий распространение воздуха с Ямала, снова ожидаются грозы. При этом умеренное тепло сохранится в южных районах, там будут кратковременные дожди.
В Екатеринбурге 19 июля днем будет +22°..+24°, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь с вероятностью грозы в 15%, ветер северо-западный, 2−7 м/с. Ночью субботы ожидается +16°, днем +25°. В воскресенье ночью установится температура +17°, однако к утру холодный фронт достигнет города — днем температура поднимется только до +19°.
В начале следующей недели дневная температура также не будет достигать больше двадцатиградусной отметки, а по ночам будет ощутимо прохладно: в понедельник, 22 июля, +13°, днем +18°, во вторник — ночью +13°, днем +20°. В ночь среды температура опустится до +12°, днем воздух прогреется до +18°. В четверг, 25 июля, ожидается ночью до +12°, днем до +17°.
Напомним, дожди и грозы начались в Свердловской области в четверг под влиянием небольшого циклона с северо-запада, днем могли быть порывы ветра до 10 м/с.