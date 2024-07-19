Не верьте солнцу: ливни и духота ворвутся в Хабаровский край на этих выходных

Жара для будней, ливень для выходных — из недели в неделю погода в Хабаровском крае действует по своим подленьким правилам. А ведь после тяжелых рабочих дней так хочется отдохнуть, например, на природе или заняться своими делами, отложенными на субботу и воскресенье. Но небесная канцелярия говорит нам: «Нет». Почему — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
За испорченные выходные ответственность лежит на фронтальных разделах. Они разделяют воздушные массы с разными температурой и физическими свойствами. Как следствие — неустойчивая погода.
В Хабаровском крае все выходные будут идти кратковременные дожди и ливни с грозами. Ветер южный 5−10, местами 9−14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +17+22 градуса, днем около +23+30 градусов. Не сложно понять, что ждет при 100-процентной влажности и высоких температурах.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
Дожди накроют и Хабаровск. Если солнце и появится из-за туч, то не стоит ему доверять — осадки все равно обрушатся на город. Кстати, их интенсивность может быть разной, например, в Кировском районе пройдет морось, а в Индустриальном грянут ливни.
Ночью температура воздуха будет около +18+21 градуса. Днем столбики термометров покажут +26+28 градусов. При слабом ветре духота обеспечена.
«Кратковременный дождь мы ожидаем и в понедельник (22 июля — ред.). Потом, по предварительному прогнозу, погода улучшается, существенных осадков, возможно, не будет до конца следующей недели», — рассказал «КП» — Хабаровск’Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Прогноз еще будет уточняться.