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Не верьте солнцу: ливни и духота ворвутся в Хабаровский край на этих выходных

Ливни ожидаются в Хабаровском крае 20—21 июля.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 83% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Агентство «Москва»

Жара для будней, ливень для выходных — из недели в неделю погода в Хабаровском крае действует по своим подленьким правилам. А ведь после тяжелых рабочих дней так хочется отдохнуть, например, на природе или заняться своими делами, отложенными на субботу и воскресенье. Но небесная канцелярия говорит нам: «Нет». Почему — в материале «КП» — Хабаровск".

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 20—21 ИЮЛЯ 2024.

За испорченные выходные ответственность лежит на фронтальных разделах. Они разделяют воздушные массы с разными температурой и физическими свойствами. Как следствие — неустойчивая погода.

В Хабаровском крае все выходные будут идти кратковременные дожди и ливни с грозами. Ветер южный 5−10, местами 9−14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +17+22 градуса, днем около +23+30 градусов. Не сложно понять, что ждет при 100-процентной влажности и высоких температурах.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 20—21 ИЮЛЯ 2024.

Дожди накроют и Хабаровск. Если солнце и появится из-за туч, то не стоит ему доверять — осадки все равно обрушатся на город. Кстати, их интенсивность может быть разной, например, в Кировском районе пройдет морось, а в Индустриальном грянут ливни.

Ночью температура воздуха будет около +18+21 градуса. Днем столбики термометров покажут +26+28 градусов. При слабом ветре духота обеспечена.

«Кратковременный дождь мы ожидаем и в понедельник (22 июля — ред.). Потом, по предварительному прогнозу, погода улучшается, существенных осадков, возможно, не будет до конца следующей недели», — рассказал «КП» — Хабаровск’Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз еще будет уточняться.