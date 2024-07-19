Не верьте солнцу: ливни и духота ворвутся в Хабаровский край на этих выходных

Жара для будней, ливень для выходных — из недели в неделю погода в Хабаровском крае действует по своим подленьким правилам. А ведь после тяжелых рабочих дней так хочется отдохнуть, например, на природе или заняться своими делами, отложенными на субботу и воскресенье. Но небесная канцелярия говорит нам: «Нет». Почему — в материале «КП» — Хабаровск".