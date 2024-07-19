Вице-мэр и директор депстроя Михаил Веселев ушел из омской мэрии

«Никаких подводных камней нет: человек устал, груз ответственности очень велик, много проектов, за которые ты буквально отвечаешь головой. Желаю Михаилу Геннадьевичу успехов в профессиональной деятельности и надежного семейного тыла», — пояснил Сергей Шелест.