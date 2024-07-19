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Вице-мэр и директор депстроя Михаил Веселев ушел из омской мэрии

Чиновник проработал в городской администрации почти полгода.
Источник: Комсомольская правда

Вице-мэр, директор департамента строительства Михаил Веселев ушел в отставку. Чиновник подал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

Михаил Веселев был назначен вице-мэром и директором департамента строительства 17 февраля 2024 года. Таким образом, чиновник проработал в мэрии менее полугода. Ранее этот пост занимал Сергей Козубович.

Сергей Шелест заявил, что Веселев решил уйти с занимаемого поста из-за усталости.

«Никаких подводных камней нет: человек устал, груз ответственности очень велик, много проектов, за которые ты буквально отвечаешь головой. Желаю Михаилу Геннадьевичу успехов в профессиональной деятельности и надежного семейного тыла», — пояснил Сергей Шелест.

Ранее мы писали, что компания-проектировщик скандального омского ЖК «Мирапорт» стала фигурантом уголовного дела.