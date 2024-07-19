В Алуште закроют для проезда машин Профессорский уголок

В Алуште все парковки, в том числе в прибрежной зоне и центре города сделали бесплатными, сообщала ранее Огнева. Накануне мэр курорта озвучивала статистику, по которой число отдыхающих в городе в этом году увеличилось на треть по сравнению с показателями курортного сезона 2023 года.