Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков опубликовал новый снимок Сатурна

«Это был тест нового телескопа диаметром 10»(по нашему 254мм). Атмосфера была очень неустойчивой. По этому результат можно будет значительно улучшить, если поймать ее в спокойном состоянии. Сейчас Сатурн виден после полуночи на Юго-Востоке, но достаточно низко, для съёмки лучше подождать до трех часов ночи, когда он поднимается повыше".