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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков опубликовал новый снимок Сатурна

На фотографии, сделанной в ночь с 12 на 13 июля, отчетливо видны кольца шестой планеты.

Источник: фото Алексея Полякова

Известный новосибирский фотограф Алексей Поляков опубликовал красивый снимок Сатурна, который был сделан июльской ночью. На этом кадре видно систему колец.

Алексей Поляков рассказал BFM-Новосибирск с помощью какой техники и в каких условиях была сделана фотография:

«Это был тест нового телескопа диаметром 10»(по нашему 254мм). Атмосфера была очень неустойчивой. По этому результат можно будет значительно улучшить, если поймать ее в спокойном состоянии. Сейчас Сатурн виден после полуночи на Юго-Востоке, но достаточно низко, для съёмки лучше подождать до трех часов ночи, когда он поднимается повыше".

Астрономия это одно из увлечений Алексея Полякова. На своей странице в соцсети «Вконтакте» он часто публикует впечатляющие кадры небесных тел, атмосферных оптических явление. «Земные» фотографии Алексея Полякова тоже вызывают восторг у зрителей и читателей.

космос