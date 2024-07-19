Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков опубликовал новый снимок Сатурна

Известный новосибирский фотограф Алексей Поляков опубликовал красивый снимок Сатурна, который был сделан июльской ночью. На этом кадре видно систему колец.
Алексей Поляков рассказал BFM-Новосибирск с помощью какой техники и в каких условиях была сделана фотография:
«Это был тест нового телескопа диаметром 10»(по нашему 254мм). Атмосфера была очень неустойчивой. По этому результат можно будет значительно улучшить, если поймать ее в спокойном состоянии. Сейчас Сатурн виден после полуночи на Юго-Востоке, но достаточно низко, для съёмки лучше подождать до трех часов ночи, когда он поднимается повыше".
Астрономия это одно из увлечений Алексея Полякова. На своей странице в соцсети «Вконтакте» он часто публикует впечатляющие кадры небесных тел, атмосферных оптических явление. «Земные» фотографии Алексея Полякова тоже вызывают восторг у зрителей и читателей.