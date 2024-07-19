Современное освещение появилось на новом перроне аэропорта Братск

На новом перроне аэропорта Братск появилось современное освещение. Теперь, часть летного поля оснащена 35-метровыми красно-белыми мачтами. Светодиодные лампы уже прошли проверку на исправность и соответствуют требуемым нормам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
— Рядом с мачтами появились колонки для обслуживания лайнеров. Сейчас ведется подключение и отладка. На поверхности перрона появилась разметка, согласно которой будет передвигаться воздушный и наземный транспорт, — пояснили в пресс-службе.
Новую часть летного поля и магистральной рулежной дорожки, предназначенную для высадки-посадки пассажиров на воздушные суда, уже присоединили к существующим. На объекте также провели асфальтирование. Благодаря черному щебню в составе покрытие не будет проседать.
Работы провели в рамках реконструкции аэропортовой инфраструктуры. Второй этап модернизации планируют завершить к концу года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что крупный пожар, который бушевал месяц в лесах Бодайбинского района удалось окончательно потушить. За сутки пожарные также завершили борьбу с пламенем на четырех участках в лесном фонде муниципальных образований области.