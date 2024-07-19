Без осадков и до +29°С ожидается в Беларуси в пятницу

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в пятницу, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет в основном без осадков. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха составит +23…+29°С.
Прогноз погода по регионам
В Минске и Витебске воздух прогреется сегодня до +24…+26°C. В этих городах в пятницу ожидается переменная облачность и будет без существенных осадков. Ветер северо-западный 4−9 м/с.
В Гродно и Могилеве будут схожие погодные условия: переменная облачность, без существенных осадков, +25…+27°C, ветер северо-западный 4−9 м/с.
В Бресте и Гомеле столбик термометра поднимется в пятницу до отметки +26…+28°C. В этих областных центрах также прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер тоже северо-западный 4−9 м/с.