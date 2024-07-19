Свердловская Госавтоинспекция начала отлов нарушителей правил обгона

В Свердловской области с 19 по 21 июля Госавтоинспекция региона будет проводить специальное мероприятие «Безопасная дорога». Наряды будут вылавливать водителей, совершающих опасные выезды на встречную полосу и нарушающих правила обгона.
— Экипажи ДПС ориентированы на несение службы на наиболее опасных и аварийных участках автомобильных дорог, где, в том числе с помощью ведения скрытого контроля за дорожным движением, будут пресекать нарушения правил обгона, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
В отделе напомнили, что выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, является нарушением пункта 11.4 правил дорожного движения и наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей с лишением прав на четыре-шесть месяцев, согласно части четвертой статьи 12.15 КоАП РФ. Повторное нарушение правила ведет к лишению прав на год.