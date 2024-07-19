Свердловская Госавтоинспекция начала отлов нарушителей правил обгона

В отделе напомнили, что выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, является нарушением пункта 11.4 правил дорожного движения и наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей с лишением прав на четыре-шесть месяцев, согласно части четвертой статьи 12.15 КоАП РФ. Повторное нарушение правила ведет к лишению прав на год.