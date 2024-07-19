На выходных красноярцам обещают магнитные бури и очень низкое атмосферное давление

По данным синоптиков, с пятницы по воскресенье в краевом центре временами будут идти кратковременные дожди различной интенсивности, которые собьют дневную жару до +26, +28 °C и значительно снизят атмосферное давление — до 733−736 мм рт.
Ветер будет юго-западного направления, от слабого до умеренного. На небе — переменная облачность.
Увеличение солнечной активности ожидается вечером 20 июля и утром 21 июля. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, в это время прогнозируются слабые магнитные бури.
Напомним, активность Солнца начала заметно расти с 12 июля. Только за четыре дня было зарегистрировано более 10 вспышек уровня М (это четвертый по мощности уровень солнечных событий по 5-балльной шкале), а также 2 вспышки высшего балла X.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря — G1 — может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также негативно повлиять на самочувствие некоторых людей. Так, метеозависимые могут ощущать сильную усталость, головные боли, бессонницу, раздражительность и беспричинную тревогу. На людей с хроническими заболеваниями магнитные бури влияют глобальнее: астматики могут испытывать затруднения с дыханием, у гипертоников возможны скачки давления, а у людей с нестабильной психикой — депрессия и даже приступы агрессии.
Обычно в период геомагнитных возмущений отмечается рост травматизма и несчастных случаев на транспорте и производстве. У водителей возможно сильное замедление реакции, повышается риск возникновения ДТП.
Во время вспышек на Солнце медики рекомендуют по возможности исключить физические нагрузки, отказаться от вредных привычек и больше гулять на свежем воздухе.