На выходных красноярцам обещают магнитные бури и очень низкое атмосферное давление

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря — G1 — может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также негативно повлиять на самочувствие некоторых людей. Так, метеозависимые могут ощущать сильную усталость, головные боли, бессонницу, раздражительность и беспричинную тревогу. На людей с хроническими заболеваниями магнитные бури влияют глобальнее: астматики могут испытывать затруднения с дыханием, у гипертоников возможны скачки давления, а у людей с нестабильной психикой — депрессия и даже приступы агрессии.