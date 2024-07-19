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За первые сутки по трассе «Обход Тольятти» проехали 15 тысяч автомобилистов

Почти 15 000 автолюбителей воспользовались «Обходом Тольятти» за 24 часа, сообщили в концессионной компании «Обход Тольятти».

«За первые полные сутки эксплуатации обхода Тольятти по дороге проехали 14 800 автомобилей. С учетом тестового бесплатного периода и ремонта на Жигулевской ГЭС, полученный результат соответствует базовым прогнозам. Данные фиксировались по количеству выдаваемых талонов на пунктах взимания платы за 24 часа 17 июля 2024 года», — рассказали в компании.