«Догма» получила разрешение на строительство жилого квартала на омской Московке

Федеральный застройщик «Догма» получил разрешение на строительство жилого квартала «Снегири» на Московке в Омске. Девелопер будет застраивать земельный участок площадью 25 га в три этапа. Об этом сообщили в министерстве строительства Омской области.
Первая очередь ЖК «Снегири» предусматривает строительство трех 21-этажных жилых корпусов с подземными и многоуровневыми парковками, котельной и детсада на 290 мест.
«Догма» планирует построить более 348 тыс. квадратных метров жилья в три этапа. Объем инвестиций в проект составит более 34 млрд рублей.
Жилой квартал «Снегири» станет четвертым масштабным инвестиционным проектом в сфере строительства в Омской области. Сейчас в Омске возводят микрорайон жилой квартал «Зеленая река» (ГК «Эталон»), «Кварталы Драверта» («Брусника») и «Новый Амур» (ГК «Стройбетон».
«Догма» — четвертый застройщик по объема строительства в России. Компания возводит жилые комплексы в Краснодаре, Калуге и Московской области. Помимо Омска, «Догма» собирается зайти в Москву.
Ранее мы писали, что в Омске начал работу еще один застройщик.