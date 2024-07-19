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«Догма» получила разрешение на строительство жилого квартала на омской Московке

Первая очередь будет состоять из трех 21-этажных домов с парковками и детсада.

Источник: Комсомольская правда

Федеральный застройщик «Догма» получил разрешение на строительство жилого квартала «Снегири» на Московке в Омске. Девелопер будет застраивать земельный участок площадью 25 га в три этапа. Об этом сообщили в министерстве строительства Омской области.

Первая очередь ЖК «Снегири» предусматривает строительство трех 21-этажных жилых корпусов с подземными и многоуровневыми парковками, котельной и детсада на 290 мест.

«Догма» планирует построить более 348 тыс. квадратных метров жилья в три этапа. Объем инвестиций в проект составит более 34 млрд рублей.

Жилой квартал «Снегири» станет четвертым масштабным инвестиционным проектом в сфере строительства в Омской области. Сейчас в Омске возводят микрорайон жилой квартал «Зеленая река» (ГК «Эталон»), «Кварталы Драверта» («Брусника») и «Новый Амур» (ГК «Стройбетон».

«Догма» — четвертый застройщик по объема строительства в России. Компания возводит жилые комплексы в Краснодаре, Калуге и Московской области. Помимо Омска, «Догма» собирается зайти в Москву.

Ранее мы писали, что в Омске начал работу еще один застройщик.