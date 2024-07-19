Красноярцев приглашают на «Японские пикники»

Японский центр СФУ проводит «пикники» для тех, кто хочет погрузиться в культуру страны восходящего солнца. В июле и августе горожан ждёт целая серия таких мероприятий — от настольных игр до уроков японского языка. Рассказываем, как и когда в Красноярске пройдут «Японские пикники».
Программа «Японских пикников» в Красноярске — 2024
— 24 июля в 18 часов в Эко-парке «Гремячая грива» за Визит-центром № 1 пройдет вечер настольных игр. В программе Гомоку, Тумики, Микадо, а также карточные игры в японской тематике: Бонсай, Бамбук, Тенно, Екай, Момиджи и Мачи Коро;
— 31 июля у Вантового моста пройдёт урок японского языка;
— 7 августа организаторы обещают кинопоказ всеми любимого аниме в «Каменке»;
— 14 августа в «Гремячей гриве» состоится квест-поход совместно с Центром путешественников.
Отметим, что все «пикники» — бесплатные, но на них нужна предварительная запись. Ссылка на запись будет в постах-анонсах к каждому мероприятию в группе во ВКонтакте.
Для участников уже приготовлены призы — уникальный мерч и сувениры.