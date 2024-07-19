Красноярцев приглашают на «Японские пикники»

Японский центр СФУ проводит «пикники» для тех, кто хочет погрузиться в культуру страны восходящего солнца. В июле и августе горожан ждёт целая серия таких мероприятий — от настольных игр до уроков японского языка. Рассказываем, как и когда в Красноярске пройдут «Японские пикники».