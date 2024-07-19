Житель Забайкалья пытался тайно вывезти более миллиона рублей в Монголию

В Иркутске 59-житель Забайкалья проходил таможенный контроль перед вылетом в Улан-Батор. Он выбрал «зелёный коридор» в аэропорту. Это предполагало, что при себе у него нет товаров и денежных купюр, которые подлежат таможенному декларированию. Но при проверке багажа мужчины таможенниками, кинологи и собакой по кличке Маня нашли 1,4 млн. рублей наличными. Об этом КП-Иркутск сообщили в Сибирском таможенном управлении.