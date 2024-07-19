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Житель Забайкалья пытался тайно вывезти более миллиона рублей в Монголию

Деньги обнаружили таможенники с помощью служебной собаки Мани.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 59-житель Забайкалья проходил таможенный контроль перед вылетом в Улан-Батор. Он выбрал «зелёный коридор» в аэропорту. Это предполагало, что при себе у него нет товаров и денежных купюр, которые подлежат таможенному декларированию. Но при проверке багажа мужчины таможенниками, кинологи и собакой по кличке Маня нашли 1,4 млн. рублей наличными. Об этом КП-Иркутск сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Сейчас на мужчину заведено дело об административных правонарушениях по статье о недекларирование наличных денежных средств. Сейчас вся сумма изъята. В суде примут решение о том, куда их направить.

— Напомним, наличные денежные средства в сумме, превышающей десять тыс. долларов США в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию. Таким образом, около полумиллиона рублей гражданин перемещал незаконно, — сообщают в пресс-службе.

Таможенниками области с начала этого года был предотвращен незаконный вывоз денег на сумму около трёх млн. рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что директора студгородка одного из иркутских ВУЗов обвиняют в мошенничестве на 1,3 млн. рублей.