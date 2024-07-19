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На выходных в Самаре ожидаются грозы

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать в Самаре и области в ближайшие дни, с 19 по 22 июля.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +23°

В пятницу, 19 июля, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер северный, 5…10 м/с. Температура воздуха +28…+30 °C.

В субботу, 20 числа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью — без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы +13…+18 °C, днем +26…+31 °C.

21 июля в Самарской области сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °C, днем +26…+31 °C.

В понедельник, 22 июля, по области по-прежнему прогнозируется переменная облачность, местами — кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C. Днем столбик термометра поднимется до +24…+29 °C.