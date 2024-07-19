Православный класс появится в одной из школ Владивостока

С нового учебного года в школе № 25 Владивостока появится новый класс. Его программа будет направлена на изучение православной культуры, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Проект «Православный класс» направлен на образование и воспитание личности ребенка путем его приобщения к традиционным духовно-нравственным ценностям и культурным традициям России. Обучение в таком направлении будет доступно с первого класса.
Набор в православный класс начнется с 22 июля. Родителям будущих первоклассников, которые хотят зачислить в него своих детей, достаточно подать заявление через директора школы.
Напомним, в Уссурийске создадут росгвардейский класс. Первыми кадетами станут учащиеся шестого класса средней школы № 6.