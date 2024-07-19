Минэнерго: напряжение подано во все населенные пункты Гомельщины

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Напряжение подано во все населенные пункты Гомельской области, в некоторых из них используются дизель-генераторные установки, сообщила пресс-служба Минэнерго в официальном Telegram-канале ведомства.
По данным министерства, в регионе удалось восстановить работу 51 системообразующей линии электропередачи, в том числе двух линий 330 кВ, 90 системообразующих электрических подстанций, а также свыше 5 тысяч трансформаторных подстанций.
Устранением последствий урагана занимались 197 аварийных бригад со всех областей общим составом более 1,5 тысячи человек, также было задействовано 276 единиц техники.
Вместе с тем, как отметили в Минэнерго, продолжаются работы по индивидуальным заявкам потребителей.
В официальном Telegram-канале Гомельского облисполкома сообщили, что энергетики работали над восстановлением электроснабжения в пострадавших от урагана районах всю ночь.
«Председатели сельских исполкомов и Советов депутатов контролировали ситуацию до самого утра: выезжали на места ремонта линий электропередачи, общались с аварийными бригадами, оказывали необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Непогода на Гомельщине
Сильные ливни со шквалистым ветром, скорость которого порой достигала 29 м/с, прошли по территории Гомельской области в воскресенье, 14 июля.
Ураган повалил большое количество деревьев — в том числе на линии электропередач, что привело к массовым отключениям. Наиболее сложная ситуация сложилась в Мозырском, Речицком, Гомельском районах.