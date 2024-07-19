В нескольких районах Новосибирска ввели новые ограничения движения

В Ленинском районе и Центральном округе города ввели новые ограничения движения транспорта и парковки. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
— По 30 июля на 4 метра сужается парковочный карман вдоль проезжей части улицы Петропавловской в районе здания № 2а, корпус 3 на Плахотного, — уточняют в пресс-службе.
Также с 18 по 31 июля сузили проезжую часть улицы Революции возле дома № 5.
Ограничения ввели из-за проведения работ на теплотрассах.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — добавляют в пресс-службе мэрии.