Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нескольких районах Новосибирска ввели новые ограничения движения

Изменения будут действовать до конца июля.

В Ленинском районе и Центральном округе города ввели новые ограничения движения транспорта и парковки. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— По 30 июля на 4 метра сужается парковочный карман вдоль проезжей части улицы Петропавловской в районе здания № 2а, корпус 3 на Плахотного, — уточняют в пресс-службе.

Также с 18 по 31 июля сузили проезжую часть улицы Революции возле дома № 5.

Ограничения ввели из-за проведения работ на теплотрассах.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — добавляют в пресс-службе мэрии.