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Карантин ввели на территории «Казачинского лесничества»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Установлена карантинная фитосанитарная зона по уссурийскому полиграфу в КГБУ «Казачинское лесничество».

Карантин ввели с 18 июля приказом Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. Он установлен на территории общей площадью 3009 га.

«Карантинная зона установлена в границах лесных кварталов 45, 46, 53 на территории земель лесного фонда Кемского участкового лесничества и лесных кварталов 103, 104, 109 на территории земель лесного фонда Кемского сельского участкового лесничества (СХА колхоз “Отношка”) КГБУ “Казачинское лесничество”», — сообщают в ведомстве.

Отметим, специалисты Россельхознадзора выявили очаг лесного вредителя при мониторинге территории земель лесного фонда Кемского сельского участкового лесничества. Теперь очаги локализуют и ликвидируют популяцию уссурийского полиграфа.

флора и фауна