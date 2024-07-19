Карантин ввели на территории «Казачинского лесничества»

«Карантинная зона установлена в границах лесных кварталов 45, 46, 53 на территории земель лесного фонда Кемского участкового лесничества и лесных кварталов 103, 104, 109 на территории земель лесного фонда Кемского сельского участкового лесничества (СХА колхоз “Отношка”) КГБУ “Казачинское лесничество”», — сообщают в ведомстве.