Гендиректора подрядчика школы в Горьковском дисквалифицировали на полгода

В декабре 2020 года КУ ОО «Омскоблстройзаказчик» заключило с ООО «СПК “Сибцентрострой” контракт на строительство школы в Горковском на общую сумму более 703 млн рублей. Документ предусматривал, что образовательное учреждение должно быть построено до 31 июля 2023 года. Однако сроки постоянно сдвигались, в результате чего работы фактически завершились в конце декабря 2023 года.