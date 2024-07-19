Гендиректора подрядчика школы в Горьковском дисквалифицировали на полгода

Омская прокуратура дисквалифицировала гендиректора ООО «СПК “Сибцентрострой” Рафика Сафаряна. Компания не построила в срок школу в Горьковском.
В декабре 2020 года КУ ОО «Омскоблстройзаказчик» заключило с ООО «СПК “Сибцентрострой” контракт на строительство школы в Горковском на общую сумму более 703 млн рублей. Документ предусматривал, что образовательное учреждение должно быть построено до 31 июля 2023 года. Однако сроки постоянно сдвигались, в результате чего работы фактически завершились в конце декабря 2023 года.
Прокуратур вносила представление об устранении нарушений руководителю компании-подрядчика Рафику Сафаряну. В отношении него также было заведено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («действие (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ»). В качестве наказания гендиректор ООО «СПК “Сибцентрострой” был дисквалифицирован на шесть месяцев.