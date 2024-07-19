В Казахстане Паспорт здоровья ребенка переведут в электронный формат

АСТАНА, 19 июл — Sputnik. Паспорт здоровья ребенка — обязательный документ для поступления в первый класс, его сдают родители в школу.
Ежегодно более 380 тысяч детей проходят через клинику, чтобы получить эту справку.
В форме 026, как называют врачи Паспорт здоровья ребенка, содержится заключение терапевта о том, что ребенок здоров и годен к школе.
Чтобы получить эту медсправку, родителям приходилось посещать поликлинику и стоять в очередях. Теперь, благодаря внедрению цифровизации в сфере медицины, Паспорт здоровья ребенка будет в электронном формате, сообщили в Минздраве Казахстана.
Это сокращение бумажной волокиты и удобный доступ к информации о здоровье ребенка через электронные сервисы eGov Mobile и eDensaulyq, говорят в министерстве.
Завершить внедрение Паспорта здоровья ребенка планируют в августе 2024 года. В будущем школы смогут получать информацию о здоровье учеников напрямую, после медосмотра в поликлинике.