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В Казахстане Паспорт здоровья ребенка переведут в электронный формат

Минздрав Казахстана заменит бумажные справки для детей на электронные.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 19 июл — Sputnik. Паспорт здоровья ребенка — обязательный документ для поступления в первый класс, его сдают родители в школу.

Ежегодно более 380 тысяч детей проходят через клинику, чтобы получить эту справку.

В форме 026, как называют врачи Паспорт здоровья ребенка, содержится заключение терапевта о том, что ребенок здоров и годен к школе.

Чтобы получить эту медсправку, родителям приходилось посещать поликлинику и стоять в очередях. Теперь, благодаря внедрению цифровизации в сфере медицины, Паспорт здоровья ребенка будет в электронном формате, сообщили в Минздраве Казахстана.

Это сокращение бумажной волокиты и удобный доступ к информации о здоровье ребенка через электронные сервисы eGov Mobile и eDensaulyq, говорят в министерстве.

Завершить внедрение Паспорта здоровья ребенка планируют в августе 2024 года. В будущем школы смогут получать информацию о здоровье учеников напрямую, после медосмотра в поликлинике.