В Казахстане Паспорт здоровья ребенка переведут в электронный формат

Чтобы получить эту медсправку, родителям приходилось посещать поликлинику и стоять в очередях. Теперь, благодаря внедрению цифровизации в сфере медицины, Паспорт здоровья ребенка будет в электронном формате, сообщили в Минздраве Казахстана.