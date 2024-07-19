На следующей неделе циклон обрушит на Приморье очередные дожди

Не успели жители Приморья расслабиться от недавних ливней, как природа вновь приготовила очередной сюрприз. По информации синоптиков Примгидромета, на следующей неделе в крае ожидается переменчивая погода с осадками.
В понедельник, 22 июля, в регионе пройдут кратковременные дожди вместе с грозами. Минимальная температура воздуха достигнет +15…+22°C, максимальная +25…+34°C.
На следующие сутки погода в Приморье испортится из-за циклона. В ночь на 23 июля дожди пройдут в юной половине края, днем распространятся на всю территорию. Минимальная температура воздуха не изменится, а максимальная понизится на 2−7 градусов.
24 июля циклон уйдет на восток, из-за чего ночью осадки убавятся, но возобновятся днем. Днем столбики термометров покажут +20…+29°C.
Во Владивостоке в начале следующей недели ожидается туман. 22 июля в конце дня возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до +26…+29°C.
Во вторник и в среду ожидается облачность, временами дождь, дневная температура воздуха составит 22…+25°C.