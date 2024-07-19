Ростовчане хотят вернуть автобусы с Центрального на Старый автовокзал: они написали письмо главе СК России

Известно, что открытие нового автовокзала планировалось давно, но никто из причастных к этому — ни руководители города и области, ни представители оператора вокзала, — не объяснили жителям региона, как будет функционировать предприятие. И вот, после открытия автовокзала власти Ростовской области решили перенести часть маршрутов со Старого автовокзала на Центральный. По информации из источников в отрасли, это было сделано практически принудительно: перевозчикам просто сообщили, что теперь они отправляются с Центрального автовокзала. Ну, а несогласным намекнули на возможные проблемы в их дальнейшей деятельности.