Ростовчане хотят вернуть автобусы с Центрального на Старый автовокзал: они написали письмо главе СК России

Все дело в том, что большая часто рейсов пригородных маршрутов была перенесена на Центральный со Старого автовокзала в принудительном порядке, и это создало огромные неудобства для большинства пассажиров. Но на возмущение граждан никто из представителей власти и администрации новой автостанции не обратил внимания, и люди решили написать открытое письмо главам различных ведомств, как региональных, так и федеральных. Подписи под ним поставили более 1200 человек.
Известно, что открытие нового автовокзала планировалось давно, но никто из причастных к этому — ни руководители города и области, ни представители оператора вокзала, — не объяснили жителям региона, как будет функционировать предприятие. И вот, после открытия автовокзала власти Ростовской области решили перенести часть маршрутов со Старого автовокзала на Центральный. По информации из источников в отрасли, это было сделано практически принудительно: перевозчикам просто сообщили, что теперь они отправляются с Центрального автовокзала. Ну, а несогласным намекнули на возможные проблемы в их дальнейшей деятельности.
Приняв волевое решение, власти забыли о разыгранных ранее контрактах на перевозку, где чётко указано место начала и окончания маршрутов, и не учли мнение обывателей. А простым людям — пассажирам, — на Центральный добираться и дороже, и дольше. Да и транспортная доступность Центрального все ещё не решена.
Между тем, за неполный месяц количество маршрутов пригородных и междугородных автобусов, работающих с Центрального автовокзала, увеличилось. Вместе с этим увеличилось и количество недовольных жителей. В результате люди решили написать открытое письмо.
Своё сообщение, буквально крик о помощи, они адресовали главе СК РФ Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову, полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову, губернатору Ростовской области Василию Голубеву и спикеру ЗС РО Александру Ищенко. Под письмом (копия имеется в распоряжении редакции, — прим. ред) подписались более 1200 человек.
«С недавних пор множество маршрутов по неизвестным причинам закрыто на Пригородном автовокзале. Нас принуждают ехать на другой вокзал — Центральный, который открыли на окраине города и который никому не интересен для поездок. Мы против перемещения. Люди привыкли к давно насиженному и подходящему для этого месту», — пишут ростовчане.
Раньше поездка в Персиановку, Старочеркасскую, Багаевскую, Новочеркасск практически ничем, ни по удобству, ни по времени, ни по затратам, не отличались от поездок на ростовском общественном транспорте. Теперь же стало дороже и дольше, и эти маршруты превратились в настоящие путешествия.
«Это решение пассажирам спустили сверху. Областная власть не обсуждала это решение с пассажирами, хотя их мнение должны брать за основу в таких принципиальных и кардинальных вопросах. Под благой завесой развёрнута настоящая анархия, а пассажиры — пешки. Абсолютно никто о нас не думал, когда затевали в области этот беспредел и передел», — говорится в письме.
Как пишут в письме его составители, теперь им приходится платить больше за поездку до Центрального автовокзала, иногда выходит даже дороже, чем за билет из Новочеркасска в Ростов.
«Город развивается, но такие стратегические места нужно сохранять. Просим остановить этот разгул местной верхушки, вернуть маршруты на Пригородный автовокзал и проверить действия Министерства транспорта Ростовской области и всех причастных лиц к этому явному беззаконию», — отмечают авторы письма.
В письме также говорится, что отправляясь со Старого автовокзала, удобного большинству пассажиров, автобусы могут делать остановку и на новом Центральном, но совсем перемещать начальную точку маршрутов — не правильно. Да и упомянутые выше контрактные обязательства этого не позволяют, если, конечно, их соблюдать. Но власти закрывают глаза на эти явные нарушения, видимо, в угоду интересов инвестора Центрального автовокзала Ивана Саввиди и победных реляций о развитии инфраструктуры города-миллионника.
Областной Минтранс также устранился от возникшей проблемы и не желает давать объяснения. Однако изменения, к которым пассажиры не были готовы, вызывают недовольство и непонимание. И ответы на поставленный ростовчанами вопрос нужен. И кто его даст быстрее — глава следственного комитета России или местные чиновники, — покажет время.