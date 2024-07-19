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Стадион «Труд» в Иркутске пока не планируют сносить

Игорь Кобзев: спорткомбинат работает в обычном режиме.
Источник: Комсомольская правда

Недавно в СМИ и социальных сетях появилась информация о строительстве нового спортивного стадиона в Иркутске и слухов о сносе стадиона «Труд». В связи с этим у жителей областного центра и региона появилось немало вопросов. На них во время прямой линии ответил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что спорткомбинат работает в обычном режиме.

— Многих интересовала судьба стадиона «Труд». Никаких решений о сносе центрального стадиона «Труд» не принималось, — пояснил глава региона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области ответил на вопросы жителей региона. За 1,5 часа трансляции удалось обсудить несколько важных тем. Помимо этого, колл-центр продолжить принимать звонки с сообщениями до 24 июля. Обращения возьмут в работу соответствующие ведомства.