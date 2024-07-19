Стадион «Труд» в Иркутске пока не планируют сносить

Недавно в СМИ и социальных сетях появилась информация о строительстве нового спортивного стадиона в Иркутске и слухов о сносе стадиона «Труд». В связи с этим у жителей областного центра и региона появилось немало вопросов. На них во время прямой линии ответил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что спорткомбинат работает в обычном режиме.