Что известно о свадьбе принцесы Норвегии Марты Луизы и целителя Дурека Верретта

Свадьба принцессы Норвегии Марты Луизы и американского целителя Дурека Верретта состоится 31 августа на фьорде Гейрангер. На фоне осуждения со стороны норвежцев, не одобряющих антинаучные воззрения жениха, 52-летняя наследница уже отказалась от своих королевских обязанностей. При этом родители — король Харальд V и королева Соня — поддержали выбор дочери. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о принцессе, шамане и будущей церемонии.
Бракосочетание принцессы Марты Луизы Норвежской и американского целителя Дурека Верретта, называющего себя шаманом, запланировано на последний день лета. В начале июля дочь короля Харальда V опубликовала в соцсетях монограмму, которая будет обозначать ее союз с женихом, — буквы «М» и «D», стилизованные под древнеегипетские иероглифы. Она сопроводила публикацию текстом с подробным разъяснением значения символов.
Принцесса уточнила, что монограмма — неофициальная, потому что в 2022 году она отказалась от своих королевских обязанностей по примеру британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл. В монограмме используется стиль египетских иероглифов, поскольку Верретт уверен, что в прошлой жизни он был фараоном в Древнем Египте, а Марта Луиза — его женой.
Согласно объяснению принцессы в Instagram, буква «M» в монограмме означает «мудрую сову, хранительницу душ, пробирающуюся между миров», а буква «D» представлена как «рука, символ действия, выполненного с достоинством, открытия дверей и танца сквозь бытие».
Какой будет свадьба норвежской принцессы.
Праздничная церемония растянется на несколько дней. Как сообщает норвежский портал SE og HØR, на свадьбу, которая пройдет на фьорде Гейрангер, гости прибудут 29 августа — в этот день их ждет приветственная вечеринка, на которой можно будет познакомиться и лучше узнать друг друга. Предполагается, что атмосфера будет расслабленной, без королевских формальностей. Об этом свидетельствует даже дресс-код мероприятия, заявленный как «сексуальный и классный».
На второй день гостей пригласят на трехчасовую морскую прогулку вдоль норвежского побережья, включающую в себя посещение водопада Семь Сестер. Вечером ожидаются ужин и танцы.
Само бракосочетание 52-летней Марты Луизы и 49-летнего Дурека Верретта состоится на третий день празднования. Брак между влюбленными заключат протестантский преподобный отец и духовный гуру из Международного духовного центра «Агапе», расположенного в Беверли-Хиллз.
Как принцесса Норвегии познакомилась с шаманом.
Ее Высочество Марта Луиза и Дурек Верретт познакомились в 2019 году благодаря общим друзьям. По воспоминаниям жениха, они сразу друг друга узнали.
«Она вошла и сказала: “Я помню тебя, я знаю, кто ты”. И я такой: “Да, мы знаем друг друга очень давно”. Это просто вылетело у меня изо рта», — рассказал Верретт изданию People. Целитель объяснил, что они помнили друг друга по прошлой жизни — той самой, в которой правили Древним Египтом.
О своем романе с целителем Марта Луиза публично объявила в соцсетях в мае 2019-го. Предвидя волну критики — ведь она была четвертой в очереди наследования норвежского трона — принцесса потребовала не судить ее.
"Он заставил меня осознать, что на этой планете существует безусловная любовь. Те из вас, кто чувствует потребность меня покритиковать, придержите коней. Не ваше дело — выбирать за меня или меня судить.
Я выбрала своего мужчину не для того, чтобы удовлетворить кого-то из вас или нормы и рамки, которые вы определили для меня в своей голове", — написала принцесса.
Она добавила, что чувствует себя «суперсчастливой».
В 2019 году пара занималась промоушеном книги Верретта «Хакинг духа: шаманистские ключи к тому, чтобы вернуть личную силу, трансформировать себя и осветить весь мир». Марта Луиза присутствовала на рекламном мероприятии в Лос-Анджелесе, где собрались звездные гости — Гвинет Пэлтроу, Джерард Батлер, Бонни Райт.
«Я так горжусь шаманом Дуреком и всей его работой. Его замечательная книга уже вышла. Это потрясающе — то, что она транслирует, и то, как он вдохновляет людей. На каждой странице находится повод для размышлений, как будто сюрприз или новая дверь во что-то более глубокое. Я вижу, как она может вдохновить нас открыться собственной силе», — говорила Марта Луиза.
В июне 2022 года стало известно, что в Норвегии отказались печатать книгу шамана из-за псевдонаучных утверждений. В частности, в ней говорилось, что дети болеют раком из-за того, что они несчастливы.
Помимо презентации книги, Марта Луиза и шаман Дурек запустили свою серию семинаров под названием «Принцесса и шаман», иногда заявляя, что умеют разговаривать с животными и ангелами. В своей деятельности, связанной с ясновидением и другими ненаучными явлениями, Марта Луиза отказалась от использования титула Ее Высочества.
Почему принцесса Норвегии отказалась от королевских обязанностей.
В июне 2022 года Марта Луиза объявила о помолвке с Верреттом. «Его Величество король и Ее Величество королева поздравляют от всего сердца и желают им в будущем всего наилучшего», — говорилось в официальном заявлении королевского двора Норвегии.
Через несколько месяцев, в ноябре того же года, принцесса заявила, что слагает с себя полномочия члена королевской семьи Норвегии. С тех пор она официально не представляет Корону, однако титул за ней сохранен.
В отличие от британского принца Гарри, поступившего так же, Марта Луиза не стала ссориться с семьей. В интервью «Би-би-си» она признавалась, что процесс отхода от королевских обязанностей был сопряжен с определенной неразберихой, однако в ее отношениях с отцом и матерью всегда было место «открытому диалогу».
«Изумительно, что в течение всего этого времени мы вели разговоры», — говорила принцесса. По словам Марты Луизы, с раннего детства ее приучили, что любые проблемы надо проговаривать, и главное — «держаться вместе».
Говоря же о причинах отказа от обязанностей и привилегий наследницы престола, Марта Луиза призналась, что сделала это из-за общественного мнения по поводу взглядов Дурека Верретта. «Я полагаю, народ Норвегии решил, что мне лучше уйти из-за его взглядов на вещи», — сказала она.
Кто такой Дурек Верретт.
Жених принцессы родился в Сакраменто, штат Калифорния, США. По утверждению Верретта, он — шестой в поколении духовных гуру. При этом Дурек был «осужден» родственниками, поскольку его способности проявились слишком рано.
Среди сведений, предоставленных Верреттом публике, — тот факт, что в детстве он пережил сексуальные домогательства со стороны няни. По его словам, во взрослом возрасте это привело к алкоголизму: с 20 по 27 лет он боролся с этим недугом, и теперь ведет трезвый образ жизни.
Также Верретт рассказал, что пережил несколько приступов, побывав в джунглях, и буквально восстал из мертвых, проведя месяц в коме и «заставив душу гореть», а в детстве ему якобы пересадили почку сестры.
Причины комы и трансплантации органа он не называл.
Известно, что клиентами 49-летнего шамана были такие голливудские звезды, как Гвинет Пэлтроу, Джеймс Ван Дер Бик и Нина Добрев. Как и Марта Луиза, он написал несколько книг по саморазвитию и духовности. Свой первый труд Верретт выпустил в 2016-м — к тому времени его невеста опубликовала уже семь книг, посвященных духовности: две детские и пять взрослых.
В качестве духовного наставника он ведет канал на YouTube, где публикует медитации, видеозаписи встреч с другими целителями и «послания о любви».
Марта Луиза разделяет взгляды своего жениха — она считает себя ясновидящей и утверждает, что паранормальные способности проявились у нее еще в детстве.
«Когда я была маленькой, я могла видеть разное в людях. Грустно вам или весело… Если у вас болело плечо, оно начинало болеть у меня», — цитирует ее Daily Mail.
В 2007 году Марта Луиза открыла свой духовный центр. Сегодня она продолжает помогать людям духовными практиками.
Кем был первым мужем Марты Луизы.
В 2002 году принцесса вышла замуж за писателя, драматурга и художника Ари Бена, известного тогда по сборнику коротких рассказов «Чертовски грустный» 1999 года. Как и нынешний жених, богемный Ари Бен был не самым подходящим партнером для наследницы престола.
В браке Ари Бен не приобрел титула и королевских обязанностей, оставаясь частным лицом. Вместе с супругой он написал книгу об их свадьбе, а также принял участие в других творческих проектах — был дизайнером фарфорового сервиза, моделью для бренда одежды, режиссером-документалистом и комедийным актером.
Внештатно Ари Бен работал в нескольких газетах, а в 2011 году вместе с другом выступил в роли телеведущего. Тогда же он написал пьесу, поставленную в театре — несмотря на овации на премьере, она получила смешанные отзывы критиков. С 2013 по 2019 год Ари Бен занимался живописью в стиле неоэкспрессионизма.
Марта Луиза и Ари Бен были женаты с 2002 по 2017 год. Церемония бракосочетания состоялась в Нидароссоком соборе Тронхейма. Поначалу супруги жили в Норвегии, но через 10 лет после свадьбы переехали в Лондон, подальше от пристального внимания подданных.
В браке у них родились трое детей — дочери Мод Анжелика (2003), Лея Изадора (2005) и Эмма Талула (2008). В 2016-м Марта Луиза запустила процесс развода — она сочла, что брак изжил себя.
В 2018 году Ари Бен выпустил еще одну книгу — «Инферно», в которой рассказал о пошатнувшемся душевном здоровье, а также о своих галлюцинациях, затрудненном дыхании и головных болях. О его сумрачном душевном состоянии свидетельствовали и высказывания в интервью.
«Я — вчерашняя новость, хотя миру ее даже не сообщили», — цитирует Ари Бена Daily Mail.
О депрессии и одиночестве он заговорил задолго до этого — в 2009-м. В декабре 2019 года Ари Бен был найден мертвым в своем доме. Его семья сообщила, что причиной смерти стало самоубийство.