Что известно о свадьбе принцесы Норвегии Марты Луизы и целителя Дурека Верретта

«Я так горжусь шаманом Дуреком и всей его работой. Его замечательная книга уже вышла. Это потрясающе — то, что она транслирует, и то, как он вдохновляет людей. На каждой странице находится повод для размышлений, как будто сюрприз или новая дверь во что-то более глубокое. Я вижу, как она может вдохновить нас открыться собственной силе», — говорила Марта Луиза.