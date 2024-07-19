Розеттский камень с древнеегипетскими надписями был обнаружен 225 лет назад

В работе над ней ученым поначалу было не за что зацепиться, к тому же они исходили из ложного предположения, что каждый иероглиф представляет собой слово. Однако поверхностное знакомство с китайским письмом натолкнуло лингвиста Сильвестра де Саси на мысль, что иностранные имена людей египтяне были вынуждены записывать фонетически, по слогам, а не «картинками». Кроме того, исследователи египетских памятников давно заметили, что некоторые иероглифы будто бы обведены овалами, — их назвали картушами. Считалось, что картушами обводят имена собственные, чтобы выделить их из остального текста.