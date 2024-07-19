В Магнитогорске умер журналист Павел Верстов

«Для небольшого коллектива Магнитогорского информационного агентства “Верстов. Инфо” Павел Борисович был не только руководителем. Для многих, кто прошел через редакцию нашего издания, Павел Верстов стал учителем, другом, человеком, который всегда приходил на помощь, поддерживал в трудную минуту», — отмечено на сайте «Верстов. Инфо».