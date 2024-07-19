В Магнитогорске умер журналист Павел Верстов

По данным издания, Павел Верстов скончался после продолжительной болезни. Последние пять лет он боролся с серьезным заболеванием.
«Для небольшого коллектива Магнитогорского информационного агентства “Верстов. Инфо” Павел Борисович был не только руководителем. Для многих, кто прошел через редакцию нашего издания, Павел Верстов стал учителем, другом, человеком, который всегда приходил на помощь, поддерживал в трудную минуту», — отмечено на сайте «Верстов. Инфо».
Павел Верстов работал в разных городских изданиях — «Магнитогорский рабочий», «Наша Магнитка», «Диалог». Кроме того, он входил в состав городской Общественной палаты.
Как сообщает издание, дата и место прощания станут известны позже.