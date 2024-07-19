Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магнитогорске умер журналист Павел Верстов

Сердце основателя и бессменного руководителя одного из известных в городе металлургов СМИ — МИА «Верстов. Инфо» — перестало биться сегодня, 19 июля. Об этом сообщается на сайте самого информагенства.

По данным издания, Павел Верстов скончался после продолжительной болезни. Последние пять лет он боролся с серьезным заболеванием.

«Для небольшого коллектива Магнитогорского информационного агентства “Верстов. Инфо” Павел Борисович был не только руководителем. Для многих, кто прошел через редакцию нашего издания, Павел Верстов стал учителем, другом, человеком, который всегда приходил на помощь, поддерживал в трудную минуту», — отмечено на сайте «Верстов. Инфо».

Павел Верстов работал в разных городских изданиях — «Магнитогорский рабочий», «Наша Магнитка», «Диалог». Кроме того, он входил в состав городской Общественной палаты.

Как сообщает издание, дата и место прощания станут известны позже.