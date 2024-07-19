Сколько этнических казахов вернулись на родину c 1991 года

По состоянию на 1 июля 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 8758 этнических казахов.
«Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 137,1 тыс. этнических казахов», — уточнили в ведомстве.
Прибывшие в Казахстан кандасы являются выходцами:
- 49,5% — из КНР,
- 34,7% — из Узбекистана,
- 5,9% — из Туркменистана,
- 5,3% — из Монголии,
- 3,3% — из России,
- 1,3% — из других стран.
По состоянию на 1 июля 2024 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59%, несовершеннолетние граждане — 31,1% и пенсионеры — 9,9%.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17% имеют высшее образование, 23,2% — среднее специальное образование, 55,2% — общее среднее образование и 4,6% не имеют образования.
Также отмечено, что прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.
Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:
- Акмолинская;
- Абайская;
- Костанайская;
- Павлодарская;
- Восточно- и Северо-Казахстанская области.
«Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2433 человека. По состоянию на 1 июля 2024 года в регионы расселения переселен 1891 кандас».
Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд — единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).
С начала года различные меры поддержки были оказаны 1579 кандасам. В частности, 456 человек были трудоустроены на постоянную работу.
В мае 2024 года сообщалось, что в Казахстане присваивать статус кандаса будут по-новому. Поправки предусматривают, что заявление о присвоении статуса кандаса подается не только через мобильное приложение ИС «Құтты мекен», загранучреждение РК, но и государственную корпорацию с приложением документов.