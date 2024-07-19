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В Челябинске в субботу изменятся маршруты общественного транспорта

В Челябинске изменят маршруты пяти автобусов и троллейбуса из-за празднования Дня металлурга.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске 20 июля временно изменятся маршруты троллейбуса № 25, а также автобусов № 19, № 33, № 65с, № 91 и № 483.

Как уточнили в ОГКУ «Организатор перевозок», из-за праздничных мероприятий в субботу с 17:00 до 23:00 будет перекрыт участок улицы Новороссийской от пересечения с улицей Лизы Чайкиной до улицы Машиностроителей.

В этот период общественный транспорт будет курсировать по альтернативным маршрутам.

Троллейбус № 25 поедет по схеме «ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — Солнечный берег».

Автобусы станут объезжать перекрытый участок по улицам Лизы Чайкиной и Масленникова.

Напомним, 20 июля в Челябинске собираются отмечать День металлурга. На улице Новороссийской расположена одна из площадок торжеств — стадион «Восход». Там праздник начнется в 19:30. Выступят местные коллективы и группа «Иванушки». В 22:30 над озером Смолино запустят салют.

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