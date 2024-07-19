Стало известно, какие адреса затронет отключение горячей воды в Правобережном округе Иркутска 20 июля 2024

Отключение горячей воды в Правобережном округе Иркутска 20 июля 2024 затронет сразу несколько домов на семи улицах областного центра. Жители микрорайона останутся без горячего водоснабжения на два дня. Об этом сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска».