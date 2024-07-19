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Стало известно, какие адреса затронет отключение горячей воды в Правобережном округе Иркутска 20 июля 2024

Горячую воду отключат в Правобережном округе Иркутска на два дня.

Источник: Комсомольская правда

Отключение горячей воды в Правобережном округе Иркутска 20 июля 2024 затронет сразу несколько домов на семи улицах областного центра. Жители микрорайона останутся без горячего водоснабжения на два дня. Об этом сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска».

Отключение горячей воды в Правобережном округе Иркутска 20 июля 2024

— Горячее водоснабжение будет ограничено для проведения ремонтных работ на тепловой сети по улице Чехова, 19, чтобы не допустить аварийной ситуации, — сказано в сообщении.

Подача воды прекратиться в 09:00 20 июля и возобновиться 21 июля в 22:00. Ознакомится со списком адресов попадающих под отключение горячей воды в Правобережном округе Иркутска 20 июля 2024 можно в фотокарточке ниже.

Отключение горячей воды в Правобережном округе Иркутска 20 июля 2024. Фото: «Оператор тепловых сетей Иркутска».